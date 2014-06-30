× ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДИСТАНЦИОННОГО СЕРВИСА

ОАО «НКФО «ЕРИП»

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЕРИП

Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Настоящие Правила использовании физическими лицами дистанционного сервиса ОАО «НКФО «ЕРИП» – Личный кабинет ЕРИП (далее – Правила) являются в соответствии с частью 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь публичной офертой, содержащей единые условия и процедуры, определяющие взаимодействие ОАО «НКФО «ЕРИП» с физическими лицами (далее – Клиенты), данные о которых предоставлены в межбанковскую систему идентификации (далее – МСИ), при предоставлении дистанционного сервиса Личный кабинет ЕРИП и размещаются на корпоративном сайте ОАО «НКФО «ЕРИП», а также в Личном кабинете ЕРИП.

2. В настоящих Правилах нижеприведенные сокращения, термины имеют следующие значения:

АИС «Расчет» – автоматизированная информационная система ЕРИП, посредством которой обеспечивается электронное информационное взаимодействие участников ЕРИП;

АИС «Расчет-ЖКУ» – единая информационная система, являющаяся подсистемой АИС «Расчет», предназначенная для оказания услуг по учету и расчету начислений за жилищно-коммунальные и другие услуги;

Биометрическая аутентификация – аутентификация Клиента с использованием динамического пароля (sms-пароля) и его Биометрических данных;

Биометрические данные – сведения (фотоизображение лица), характеризующие физиологические и биологические особенности человека, которые используются для его уникальной идентификации;

Личный кабинет МСИ – раздел на Сайте, в котором Клиенту предоставляется доступ к учетной записи Клиента в МСИ и иные возможности, определенные соответствующими Правилами использования МСИ;

Номер плательщика ЕРИП – уникальный номер, который присваивается Клиенту автоматически при осуществлении им первичной регистрации в Личном кабинете ЕРИП;

Сайт – официальный сайт ОАО «НКФО «ЕРИП» (https://www.raschet.by/) в сети Интернет;

Стороны – ОАО «НКФО «ЕРИП» и Клиент при обобщенном упоминании;

УЗ – учетная запись Клиента в базе данных Личного кабинета ЕРИП, содержащая совокупность данных о Клиенте и услуг ЕРИП, добавленных Клиентов в свой Личный кабинет ЕРИП;

Устройство – компьютер, мобильный телефон или иное устройство, используемое Клиентом для доступа к Личному кабинету ЕРИП.

Иные термины и их определения используются и трактуются Сторонами в смысле соответствующих терминов и определений, закрепленных в законодательстве Республики Беларусь или принятых устоявшейся практикой.

ГЛАВА 2

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО СЕРВИСА ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЕРИП

3. В Личном кабинете ЕРИП Клиенту предоставляется возможность просмотра и управления его услугами в рамках ЕРИП.

4. ОАО «НКФО «ЕРИП» на условиях, указанных в настоящих Правилах, считает, что данные Правила приняты идентифицированным посредством МСИ Клиентом, который отзывается на предложение их принять (акцептует предложение).

Акцептом настоящих Правил является факт регистрации Клиента в Личном кабинете ЕРИП с использованием доступных способов аутентификации посредством МСИ в Личном кабинете ЕРИП при наличии у Клиента соответствующих инструментов аутентификации.

Акцепт настоящих Правил может быть совершен только в порядке, определенном частью второй настоящего пункта.

5. Способы аутентификации Клиента в Личном кабинете ЕРИП определены ОАО «НКФО «ЕРИП» и размещаются на странице аутентификации в Личный кабинет ЕРИП.

6. Особенности использования Клиентом Биометрической аутентификации посредством МСИ в Личном кабинете ЕРИП:

6.1. Биометрические данные могут быть предварительно зарегистрированы Клиентом в Личном кабинете МСИ в соответствии с Правилами использования физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, адвокатами и нотариусами дистанционного сервиса ОАО «НКФО «ЕРИП» – межбанковская система идентификации, размещенными на Сайте;

6.2. Биометрические данные могут быть зарегистрированы при аутентификации Клиента в Личный кабинет ЕРИП c использованием динамического пароля (sms-пароля) и Биометрических данных;

6.3. Биометрические данные могут быть удалены Клиентом в Личном кабинете МСИ;

6.4. для Биометрической аутентификации Клиенту необходимо:

использовать на Устройстве один из перечисленных Интернет-браузеров: Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, а также предоставить право доступа Интернет-браузера к камере Устройства (наличие возможности получения фотоизображения с Устройства);

предоставить Биометрические данные соответствующие Требованиям качества, предъявляемым к биометрическим данным (размещены на Сайте);

6.5. для Биометрической аутентификации Клиенту необходимо:

Биометрическая аутентификация возможна только при положительном результате сравнения предоставленных Клиентом Биометрических данных с:

Биометрическими данными, зарегистрированными ранее Клиентом в соответствии с подпунктом 6.1 настоящего пункта;

фотоизображением Клиента из документа, удостоверяющего личность.

7. ОАО «НКФО «ЕРИП» обязуется предоставлять Клиенту дистанционный сервис – Личный кабинет ЕРИП при условии предъявления Клиентом подлинных и принадлежащих ему аутентификационных факторов.

8. Любые операции (действия) Клиента выполненные (произведенные) путем выбора соответствующих разделов меню, нажатия клавиш подтверждения или отправки, а также иных подобных клавиш, предусмотренных в Личном кабинете ЕРИП:

считаются совершенными лично Клиентом и являются аналогом его собственноручной подписи согласно пункту 1 статьи 161 Гражданского кодекса Республики Беларусь;

являются основанием для подтверждения согласия Клиента на совершение определенных операций (действий), предусмотренных в формах Личного кабинета ЕРИП;

подтверждают ознакомление с информацией, предоставляемой ОАО «НКФО «ЕРИП» перед или в момент совершения операции (действия).

9. Данные Клиента в Личном кабинете ЕРИП (за исключением Номера плательщика ЕРИП) заполняются данными из МСИ и включают в себя следующие данные:

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);

дата рождения;

идентификационный (личный) номер из документа, удостоверяющего личность (для подключения некоторых услуг ЕРИП, например, жилищно-коммунальные услуги, налоги и др.);

контактные данные.

10. Клиент в Личном кабинете ЕРИП может изменить (заполнить, при отсутствии в МСИ) адрес электронной почты, при этом:

измененная (заполненная) электронная почта не передается в МСИ и предназначена только для информирования из Личного кабинета ЕРИП при осуществлении Клиентом соответствующих настроек;

автоматически из Личного кабинета ЕРИП на указанную Клиентом электронную почту направляется код подтверждения, который Клиент должен ввести в специальное поле.

11. В случае если в результате использования Личного кабинета ЕРИП Клиентом:

выявлено несоответствие фактических данных Клиента с данными, полученными из МСИ в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил, то Клиенту необходимо обратиться для обновления (актуализации) данных в обслуживающий банк;

выявлена причина, препятствующая использованию функционала Личного кабинета ЕРИП в части детализации по жилищно-коммунальным услугам (далее – ЖКУ), то Клиенту необходимо обратиться в организацию, осуществляющую учет, расчет и начисление ЖКУ.

12. С использованием Номера плательщика ЕРИП Клиент может совершать платежи посредством АИС «Расчет» в пунктах совершения платежей расчетных и платежных агентов ЕРИП, в которых предусмотрена возможность ввода Номера плательщика ЕРИП, который сформирован Клиенту в Личном кабинете ЕРИП.

13. В Личном кабинете ЕРИП Клиенту предоставляются функциональные возможности получения информации об услугах и платежах ЕРИП из АИС «Расчет» и АИС «Расчет-ЖКУ», и других автоматизированных информационных систем, а также иные возможности, определяемые ОАО «НКФО «ЕРИП», перечень которых размещается на Сайте.

14. Информирование Клиентов в рамках Личного кабинета ЕРИП о функционале Личного кабинета ЕРИП осуществляется путем отправки ОАО «НКФО «ЕРИП» сообщений всем Клиентам в специальный раздел Личного кабинета ЕРИП. Данные сообщения являются системными сообщениями и доступны Клиенту для просмотра:

в периоде, который настраивается при отправке данных сообщений;

независимо от настройки получения Клиентом сообщений в Личном кабинете ЕРИП, указанных в пункте 15 настоящих Правил.

Уведомление Клиентов на электронную почту и (или) чат-боты мессенджеров (Viber, Telegram) о направлении системных сообщений не осуществляется, системные сообщения не хранятся после просмотра Клиентом.

15. Информирование Клиента в рамках Личного кабинета ЕРИП об услугах, добавленных Клиентом в Личный кабинет ЕРИП, а также об оплате, о выставленных требованиях на оплату и других действиях Клиента в Личном кабинете ЕРИП, может осуществляться путем отправки ОАО «НКФО «ЕРИП» сообщений Клиенту на электронную почту и (или) чат-боты мессенджеров (Viber, Telegram) при осуществлении Клиентом соответствующих настроек в Личном кабинете ЕРИП.

Отправка сообщений, указанных в части первой настоящего пункта, осуществляется автоматически:

о выставленных производителями услуг ЕРИП требованиях на оплату и необходимости совершить платеж – ежедневно с 9:00 до 21:00 часов (Минское время);

о входе в Личный кабинет ЕРИП и других действиях Клиента в Личном кабинете ЕРИП – круглосуточно.

16. Доступ Клиента к Личному кабинету ЕРИП осуществляется 24 часа в сутки 7 дней в неделю (за исключением времени проведения плановых и регламентных работ с оборудованием и программным обеспечением МСИ и (или) Личного кабинета ЕРИП) с использованием Устройства Клиента при наличии доступа к сети Интернет.

17. Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает подключение Устройства к сети Интернет, а также обеспечивает его защиту от несанкционированного доступа и вредоносного программного обеспечения.

18. Сайт Личного кабинета ЕРИП осуществляет автоматизированную обработку статистической и аналитической информации о предпочтениях Клиента, демографических и географических данных Клиента и его поведении на сайте Личного кабинета ЕРИП с использованием метрической програмы Google Analytics. Полученные данные анализируются ОАО «НКФО «ЕРИП» с целью улучшения сервиса и понимания какими услугами интересуется Клиент.

Использование Клиентом Личного кабинета ЕРИП означает согласие Клиента, данное ОАО «НКФО «ЕРИП» на автоматизированную обработку данных, указанных в части первой настоящего пункта.

19. Информационная поддержка Клиентов при использовании Личного кабинета ЕРИП осуществляется ОАО «НКФО «ЕРИП» по телефону Контакт- центра номер 141 (только для звонков на территории Республики Беларусь) и (или) посредством электронной почты lk@raschet.by.

ГЛАВА 3

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ДАННЫХ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ЕРИП И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ ЕРИП

20. Согласие на обработку данных в Личном кабинете ЕРИП (далее – Согласие) действительно в течении 5 лет с момента предоставления и может быть отозвано Клиентом самостоятельно в Личном кабинете ЕРИП в течении срока действия Согласия, при этом из Личного кабинета ЕРИП удаляются добавленные услуги и платежи ЕРИП, а также настроенные по ним сообщения, указанные в пункте 15 настоящих Правил (при наличии), а также удаляется УЗ.

В случае, если Клиент отозвал Согласие, а затем решил вновь воспользоваться Личным кабинетом ЕРИП, то ему необходимо выполнить повторную регистрацию в Личном кабинете ЕРИП и заново добавить услуги и платежи ЕРИП в Личный кабинет ЕРИП, осуществить настройки информирования (при необходимости).

21. ОАО «НКФО «ЕРИП» за 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока действия Согласия информирует Клиента об истечении срока Согласия и необходимости предоставить новое Согласие (при наличии возможности осуществляется информирование по электронной почте или в мессенджеры, если по ним Клиентом настроено получение сообщений).

ГЛАВА 4

ПРАВИЛА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

22. Клиент имеет право:

22.1. получить доступ к Личному кабинету ЕРИП в соответствии с условиями настоящих Правил;

22.2. использовать полученную в Личном кабинете ЕРИП информацию по своему усмотрению.

22.3. аутентифицироваться в Личном кабинете ЕРИП посредством МСИ в соответствии с условиями настоящих Правил и Правил использования МСИ.

22.4. получать у ОАО «НКФО «ЕРИП» информацию по вопросам функционирования Личного кабинета ЕРИП;

22.5. отозвать предоставленное при регистрации (аутентификации) Согласие, прекратив тем самым использование Личного кабинета ЕРИП.

23. ОАО «НКФО «ЕРИП» имеет право:

23.1. в одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящих Правил в порядке, предусмотренном пунктом 31 настоящих Правил;

23.2. в одностороннем порядке без предварительного извещения Клиента приостанавливать (блокировать) использование Личного кабинета ЕРИП в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, а также в случае:

нарушения Клиентом условий настоящих Правил – на срок до устранения Клиентом выявленных нарушений;

наличия обстоятельств, выявления фактов и признаков нарушения информационной безопасности – на срок до выяснения этих обстоятельств и (или) устранения выявленных нарушений;

наличия обстоятельств, дающих основания полагать, что Личный кабинет ЕРИП используется не Клиентом – на срок до выяснения этих обстоятельств;

возникновения технических неисправностей – на срок до их устранения;

замены, ремонта, технического обслуживания оборудования и иных работ, а также при модификации программного обеспечения, используемых ОАО «НКФО «ЕРИП» в Личном кабинете ЕРИП и (или) МСИ – на срок до 72 (семидесяти двух) часов;

23.3. в одностороннем порядке без предварительного извещения Клиента отказаться от исполнения условий настоящих Правил путем закрытия доступа к Личному кабинету ЕРИП в случаях:

прекращения ОАО «НКФО «ЕРИП» деятельности по оказанию услуг в Личном кабинете ЕРИП;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

23.4. присваивать Клиенту при его регистрации в Личном кабинете ЕРИП Номер плательщика ЕРИП, который может использоваться Клиентом при осуществлении платежей ЕРИП;

23.5. изменять в любой момент по своему усмотрению набор функциональных возможностей, способов аутентификации, предоставляемых в Личном кабинете ЕРИП, а также порядок их выполнения;

23.6. информировать Клиентов о событиях, касающихся функционирования Личного кабинета ЕРИП путем отправки системных сообщений (пункт 14 настоящих Правил);

23.7. размещать на Сайте инструкцию по работе в Личном кабинете ЕРИП с описанием экранных форм Личного кабинета ЕРИП и функциональных возможностей;

23.8. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и настоящими Правилами.

24. Клиент обязан:

24.1. выполнять условия настоящих Правил и требований безопасности и конфиденциальности при использовании Личного кабинета ЕРИП;

24.2. в случае выявления несоответствия данных в Личном кабинете ЕРИП или причины, препятствующей использованию функционала Личного кабинета ЕРИП в части ЖКУ, выполнить действия, указанные в пункте 11 настоящих Правил;

24.3. незамедлительно уведомить ОАО «НКФО «ЕРИП», если Клиенту стало известно о незаконном доступе третьих лиц в его Личный кабинет ЕРИП;

24.4. внимательно изучать выводимую на экран Устройства информацию, выбирать действия предлагаемых вариантов в соответствии со своими намерениями и внимательно проверять правильность вводимой информации;

24.5. проверять на Сайте информацию об изменении и (или) дополнении условий настоящих Правил;

24.6. не использовать Личный кабинет ЕРИП для целей, противоречащих законодательству Республики Беларусь, а также для целей причинения вреда и ущерба ОАО «НКФО «ЕРИП» и третьим лицам;

24.7. иметь Устройство, оборудование и (или) программное обеспечение, необходимое для доступа к Личному кабинету ЕРИП, если аутентификация осуществляется способом, требующим их наличие.

25. ОАО «НКФО «ЕРИП» обязано:

25.1. предоставить Клиенту доступ в Личный кабинет ЕРИП в соответствии с настоящими Правилами;

25.2. принимать к исполнению действия Клиента, совершенные с использованием соответствующих клавиш подтверждения или отправки, а также иных подобных клавиш, предусмотренных в формах Личного кабинета ЕРИП;

25.3.принимать необходимые организационные и технические меры для обеспечения конфиденциальности и целостности данных о Клиенте в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области информации, информатизации и защиты информации;

25.4. предварительно уведомлять Клиентов путем размещения информации на Сайте о перерывах в работе МСИ и (или) Личного кабинета ЕРИП на срок свыше 72 (семидесяти двух) часов, связанных с заменой, ремонтом, техническим обслуживанием оборудования и иными работами, а также при модификации программного обеспечения, используемого ОАО «НКФО «ЕРИП» в Личном кабинете ЕРИП;

25.5. размещать информацию на Сайте об изменениях и дополнениях настоящих Правил в сроки, определенные в пункте 32 настоящих Правил;

25.6. размещать на Сайте информацию для Клиентов о порядке использования Личного кабинета ЕРИП;

25.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и настоящими Правилами.

ГЛАВА 5

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

26. За нарушение обязательств по настоящим Правилам Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

27. Стороны не несут ответственности за ущерб, причиненный другой стороне ненадлежащим исполнением обязательств по настоящим Правилам, если такое ненадлежащее исполнение обязательств было вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе сбоями в работе систем телекоммуникаций, решениями государственных органов Республики Беларусь, наводнениями, пожаром, землетрясениями и другими стихийными бедствиями, военными действиями и т.п.

28. ОАО «НКФО «ЕРИП» не несет ответственность:

28.1. за возникновение сбоев и иных ситуаций, препятствующих оказанию услуг в Личном кабинете ЕРИП по независящим от ОАО «НКФО «ЕРИП» обстоятельствам;

28.2. за использование данных Клиента, хранящейся в Личном кабинете ЕРИП, третьими лицами в случае, если Клиент в результате умысла или по неосторожности предоставил доступ к ним третьим лицам либо утрату данных и (или) аутентификационных факторов Клиента в результате работы вредоносных программ на Устройстве, которое использует Клиент для доступа в Личный кабинет ЕРИП и за вызванные этим последствия и любые убытки, причиненные Клиенту;

28.3. за некачественное оказание Клиенту услуг в Личном кабинете ЕРИП по причинам, связанным с нарушением работоспособности компьютерной сети ОАО «НКФО «ЕРИП» или сети Интернет, а также за качество услуг, предоставляемых мобильными операторами и компаниями, обеспечивающими доступ в сеть Интернет, а также за кражу, повреждение или утрату конфиденциальной информации Клиента в результате работы вредоносных программ на Устройстве, которое Клиент использует для доступа к Личному кабинету ЕРИП, и за вызванные этим последствия;

28.4. за отсутствие возможности использования способа Биометрической аутентификации с учетом физиологических особенностей Клиента и технических особенностей используемых Клиентом Устройств.

29. Клиент несет ответственность за:

29.1. использование Личного кабинета ЕРИП в соответствии с условиями настоящих Правил;

29.2. обеспечение сохранности и конфиденциальности данных Клиента, используемых им для аутентификации в Личном кабинете ЕРИП, а также за убытки, которые могут возникнуть в результате несоблюдения им требований по обеспечению сохранности и конфиденциальности таких данных;

29.3. за незаконный доступ третьих лиц к информации и услугами Личного кабинета ЕРИП в результате умысла или неосторожности самого Клиента и за все вызванные таким незаконным доступом последствия;

29.4. соблюдение требований безопасности при использовании Личного кабинета ЕРИП, а также убытки и (или) иные последствия, возникшие в результате несоблюдения Клиентом Политики конфиденциальности дистанционных сервисов ОАО «НКФО «ЕРИП» и Памятки по безопасному использованию дистанционных сервисов ОАО «НКФО «ЕРИП».

29.5. за использование Клиентом неконтролируемого ОАО «НКФО «ЕРИП» программного обеспечения на Устройстве, в том числе которое предоставляет техническую возможность использовать контролируемые таким программным обеспечением биометрические данные и (или) аутентификационные факторы.

ГЛАВА 6

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ

30. Настоящие Правила считаются принятыми Клиентом на неопределенный срок и действуют до момента закрытия Клиентом в МСИ доступа к Личному кабинету ЕРИП либо блокировки учетной записи Клиента в МСИ или закрытия сервиса Личный кабинет ЕРИП.

31. Внесение ОАО «НКФО «ЕРИП» изменений и (или) дополнений в настоящие Правила и (или) изменений и (или) дополнение иных форм документов Личного кабинета ЕРИП осуществляется путем размещения на Сайте новой редакции Правил и (или) иных форм документов Личного кабинета ЕРИП до вступления их в силу, о чем Клиент предварительно оповещается через Сайт. Новая редакция Правил и (или) иных форм документов Личного кабинета ЕРИП публикуется не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты изменений и (или) дополнений.

32. Соглашение Сторон по изменению настоящих Правил достигается в следующем порядке:

32.1. ОАО «НКФО «ЕРИП» уведомляет Клиента об изменении настоящих Правил в порядке, предусмотренном пунктом 31 настоящих Правил и данное уведомление является одновременно офертой об изменении настоящих Правил и (или) иных форм документов Личного кабинета ЕРИП;

32.2. согласие Клиента на изменение настоящих Правил (акцепт оферты) и (или) иных форм документов Личного кабинета ЕРИП считается полученным, если в течение 1 (одного) календарного дня с даты вступления в силу новой редакции Правил и (или) иных форм документов Личного кабинета ЕРИП Клиент не совершит действия по отзыву Согласия на обработку данных в Личном кабинете ЕРИП путем выбора соответствующего пункта меню.

ГЛАВА 7

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

33. Все разногласия и споры по настоящим Правилам разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения договоренности споры рассматриваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 8

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ

ОАО «НКФО «ЕРИП»

220007, ул. Толстого, д. 6, комн. 303, г. Минск, Республика Беларусь

BIC SSISBY25, УНП 807000268