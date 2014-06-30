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1. Настоящие Правила регистрации в дистанционном сервисе ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» – Личный кабинет ЕРИП (далее – Правила):
разработаны ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» (далее – ОАО «НКФО «ЕРИП») BIC SSISBY25, УНП 807000268, 220007, ул. Толстого, д. 6, комн. 303, г. Минск, Республика Беларусь в соответствии с локальным правовым актом ОАО «НКФО «ЕРИП», регламентирующим порядок предоставления дистанционных сервисов ОАО «НКФО «ЕРИП»;
определяют порядок регистрации физических лиц (далее – Клиенты) в Личном кабинете ЕРИП посредством межбанковской системы идентификации (далее – МСИ), в которую банками Республики Беларусь, небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Банки) предоставляются данные Клиентов в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
размещаются на корпоративном сайте ОАО «НКФО «ЕРИП» и на странице регистрации в Личный кабинет ЕРИП и являются информацией, предоставляемой Клиенту до предоставления Согласия на обработку данных в Личном кабинете ЕРИП.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь о защите персональных данных ОАО «НКФО «ЕРИП» является оператором и организует (осуществляет) обработку персональных данных субъектов персональных данных (Клиентов) в Личном кабинете ЕРИП с согласия на обработку данных в Личном кабинете ЕРИП, предоставленного Клиентом в соответствии с подпунктом 6.3 пункта 6 настоящих Правил.
2. В учетной записи Клиента в Личном кабинете ЕРИП (далее – УЗ) обрабатываются следующие данные, которые заполняются данными из МСИ после регистрации (аутентификации) посредством МСИ:
фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);
дата рождения;
идентификационный (личный) номер из документа, удостоверяющего личность (необходим для подключения некоторых услуг ЕРИП, например, жилищно-коммунальные услуги, налоги и др.);
контактные данные.
3. Целью обработки персональных данных Клиента в Личном кабинете ЕРИП, получаемых из МСИ при аутентификации в порядке и на условиях, определенных в настоящих Правилах, является предоставление Клиенту информации об услугах и платежах ЕРИП, добавленных им в свой Личный кабинет ЕРИП.
4. Аутентификация Клиента в Личном кабинете ЕРИП посредством МСИ означает согласие и принятие им документов, указанных в подпункте 6.3 пункта 6 настоящих Правил. В случае, если Клиент не предоставляет Согласие на обработку данных в Личном кабинете ЕРИП, то его регистрация (аутентификация) для целей, указанных в пункте 3 настоящих Правил, не осуществляется.
Если Клиент не планирует использование Личного кабинета ЕРИП, то он не осуществляет регистрацию (аутентификацию) в Личном кабинете ЕРИП.
Порядок отзыва Клиентом предоставленного Согласия на обработку данных в Личном кабинете ЕРИП указан в Правилах использования Личного кабинета ЕРИП, размещенных на Сайте.
5. В настоящих Правилах термины и их определения используются в значениях, определенных законодательством Республики Беларусь в области функционирования МСИ, а также для целей настоящих Правил нижеприведенные сокращение и термины имеют следующие значения:
ЕРИП – единое расчетное и информационное пространство Республики Беларусь;
Аутентификация – процедура проверки данных, предоставленных Клиентом, путем их сравнения с данными, ранее зафиксированными в базе данных МСИ;
Биометрические данные – сведения (фото- и (или) видеоизображение лица и (или) аудиозапись голоса), характеризующие физиологические и биологические особенности человека, которые используются для его уникальной идентификации;
Динамический пароль – пароль, который используется для одного сеанса Аутентификации посредством МСИ в Личном кабинете ЕРИП;
Личный кабинет МСИ – раздел на Сайте, в котором Клиенту предоставляется доступ к учетной записи Клиента в МСИ и иные возможности, определенные соответствующими Правилами использования МСИ;
Сайт – официальный сайт ОАО «НКФО «ЕРИП» в сети Интернет;
Согласие на обработку данных в Личном кабинете ЕРИП – согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, хранение, обновление, изменение,использование, обезличивание, блокирование и удаление) персональных данных Клиента в Личном кабинете ЕРИП, предоставляемое Клиентом в электронном виде при регистрации (аутентификации) в Личном кабинете ЕРИП;
Статический пароль – пароль, который используется Клиентом при многократных сеансах Аутентификации посредством МСИ в Личном кабинете ЕРИП.
Иные термины и их определения используются и трактуются Сторонами в смысле соответствующих терминов и определений, закрепленных в законодательстве Республики Беларусь или принятых устоявшейся практикой
6. Регистрация в Личном кабинете ЕРИП осуществляется:
6.1. при наличии в МСИ данных о Клиенте, а также при условии, что учетная запись Клиента в МСИ, содержащая совокупность данных о Клиенте, не заблокирована и Клиент дает посредством МСИ согласие на передачу своих данных в Личный кабинет ЕРИП;
6.2. в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу: https://www.erip.raschet.by с использованием следующих способов:
Статический пароль (в случае, когда Клиентом осуществлена регистрация в МСИ и установлен Статический пароль в МСИ);
Динамический пароль;
Биометрические данные (данный способ может применяться после регистрации Клиентом в Личном кабинете МСИ своих Биометрических данных лица и голоса в порядке, определенном соответствующими Правилами использования МСИ);
6.3. с обязательным проставлением Клиентом отметки в специальном поле, которая является акцептом следующих документов, которые размещаются на Сайте, а также на странице регистрации в Личном кабинете ЕРИП:
Согласие на обработку данных в Личном кабинете ЕРИП;
Правила использования Личного кабинета ЕРИП;
Политика конфиденциальности дистанционных сервисов ОАО «НКФО «ЕРИП»;
Памятка по безопасному использованию дистанционных сервисов ОАО «НКФО «ЕРИП».
7. ОАО «НКФО «ЕРИП» при первичной Аутентификации посредством МСИ в Личном кабинете ЕРИП осуществляет автоматическую регистрацию Клиента в Личном кабинете ЕРИП с присвоением номера плательщика ЕРИП, который является уникальным номером Клиента и может использоваться при осуществлении платежей ЕРИП.
8. В Личном кабинете ЕРИП Клиенту предоставляется возможность управления его услугами и платежами в рамках ЕРИП, которые были совершены с использованием присвоенного при регистрации в Личном кабинете ЕРИП номера плательщика ЕРИП (пункт 7 настоящих правил).
9. При возникновении вопросов по регистрации в Личном кабинете ЕРИП Клиент может обратиться в службу поддержки ОАО «НКФО «ЕРИП» по телефону 141 (только для звонков на территории Республики Беларусь) и (или) посредством электронной почты info@raschet.by.
ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация
«ЕРИП» 220007, г. Минск, ул. Толстого, д. 6, 3 этаж, ком. 303
BIC SSISBY25 УНП 807000268
1. Настоящие Правила использовании физическими лицами дистанционного сервиса ОАО «НКФО «ЕРИП» – Личный кабинет ЕРИП (далее – Правила) являются в соответствии с частью 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь публичной офертой, содержащей единые условия и процедуры, определяющие взаимодействие ОАО «НКФО «ЕРИП» с физическими лицами (далее – Клиенты), данные о которых предоставлены в межбанковскую систему идентификации (далее – МСИ), при предоставлении дистанционного сервиса Личный кабинет ЕРИП и размещаются на корпоративном сайте ОАО «НКФО «ЕРИП», а также в Личном кабинете ЕРИП.
2. В настоящих Правилах нижеприведенные сокращения, термины имеют следующие значения:
АИС «Расчет» – автоматизированная информационная система ЕРИП, посредством которой обеспечивается электронное информационное взаимодействие участников ЕРИП;
АИС «Расчет-ЖКУ» – единая информационная система, являющаяся подсистемой АИС «Расчет», предназначенная для оказания услуг по учету и расчету начислений за жилищно-коммунальные и другие услуги;
Биометрическая аутентификация – аутентификация Клиента с использованием динамического пароля (sms-пароля) и его Биометрических данных;
Биометрические данные – сведения (фотоизображение лица), характеризующие физиологические и биологические особенности человека, которые используются для его уникальной идентификации;
Личный кабинет МСИ – раздел на Сайте, в котором Клиенту предоставляется доступ к учетной записи Клиента в МСИ и иные возможности, определенные соответствующими Правилами использования МСИ;
Номер плательщика ЕРИП – уникальный номер, который присваивается Клиенту автоматически при осуществлении им первичной регистрации в Личном кабинете ЕРИП;
Сайт – официальный сайт ОАО «НКФО «ЕРИП» (https://www.raschet.by/) в сети Интернет;
Стороны – ОАО «НКФО «ЕРИП» и Клиент при обобщенном упоминании;
УЗ – учетная запись Клиента в базе данных Личного кабинета ЕРИП, содержащая совокупность данных о Клиенте и услуг ЕРИП, добавленных Клиентов в свой Личный кабинет ЕРИП;
Устройство – компьютер, мобильный телефон или иное устройство, используемое Клиентом для доступа к Личному кабинету ЕРИП.
Иные термины и их определения используются и трактуются Сторонами в смысле соответствующих терминов и определений, закрепленных в законодательстве Республики Беларусь или принятых устоявшейся практикой.
3. В Личном кабинете ЕРИП Клиенту предоставляется возможность просмотра и управления его услугами в рамках ЕРИП.
4. ОАО «НКФО «ЕРИП» на условиях, указанных в настоящих Правилах, считает, что данные Правила приняты идентифицированным посредством МСИ Клиентом, который отзывается на предложение их принять (акцептует предложение).
Акцептом настоящих Правил является факт регистрации Клиента в Личном кабинете ЕРИП с использованием доступных способов аутентификации посредством МСИ в Личном кабинете ЕРИП при наличии у Клиента соответствующих инструментов аутентификации.
Акцепт настоящих Правил может быть совершен только в порядке, определенном частью второй настоящего пункта.
5. Способы аутентификации Клиента в Личном кабинете ЕРИП определены ОАО «НКФО «ЕРИП» и размещаются на странице аутентификации в Личный кабинет ЕРИП.
6. Особенности использования Клиентом Биометрической аутентификации посредством МСИ в Личном кабинете ЕРИП:
6.1. Биометрические данные могут быть предварительно зарегистрированы Клиентом в Личном кабинете МСИ в соответствии с Правилами использования физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, адвокатами и нотариусами дистанционного сервиса ОАО «НКФО «ЕРИП» – межбанковская система идентификации, размещенными на Сайте;
6.2. Биометрические данные могут быть зарегистрированы при аутентификации Клиента в Личный кабинет ЕРИП c использованием динамического пароля (sms-пароля) и Биометрических данных;
6.3. Биометрические данные могут быть удалены Клиентом в Личном кабинете МСИ;
6.4. для Биометрической аутентификации Клиенту необходимо:
использовать на Устройстве один из перечисленных Интернет-браузеров: Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, а также предоставить право доступа Интернет-браузера к камере Устройства (наличие возможности получения фотоизображения с Устройства);
предоставить Биометрические данные соответствующие Требованиям качества, предъявляемым к биометрическим данным (размещены на Сайте);
6.5. для Биометрической аутентификации Клиенту необходимо:
Биометрическая аутентификация возможна только при положительном результате сравнения предоставленных Клиентом Биометрических данных с:
Биометрическими данными, зарегистрированными ранее Клиентом в соответствии с подпунктом 6.1 настоящего пункта;
фотоизображением Клиента из документа, удостоверяющего личность.
7. ОАО «НКФО «ЕРИП» обязуется предоставлять Клиенту дистанционный сервис – Личный кабинет ЕРИП при условии предъявления Клиентом подлинных и принадлежащих ему аутентификационных факторов.
8. Любые операции (действия) Клиента выполненные (произведенные) путем выбора соответствующих разделов меню, нажатия клавиш подтверждения или отправки, а также иных подобных клавиш, предусмотренных в Личном кабинете ЕРИП:
считаются совершенными лично Клиентом и являются аналогом его собственноручной подписи согласно пункту 1 статьи 161 Гражданского кодекса Республики Беларусь;
являются основанием для подтверждения согласия Клиента на совершение определенных операций (действий), предусмотренных в формах Личного кабинета ЕРИП;
подтверждают ознакомление с информацией, предоставляемой ОАО «НКФО «ЕРИП» перед или в момент совершения операции (действия).
9. Данные Клиента в Личном кабинете ЕРИП (за исключением Номера плательщика ЕРИП) заполняются данными из МСИ и включают в себя следующие данные:
фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);
дата рождения;
идентификационный (личный) номер из документа, удостоверяющего личность (для подключения некоторых услуг ЕРИП, например, жилищно-коммунальные услуги, налоги и др.);
контактные данные.
10. Клиент в Личном кабинете ЕРИП может изменить (заполнить, при отсутствии в МСИ) адрес электронной почты, при этом:
измененная (заполненная) электронная почта не передается в МСИ и предназначена только для информирования из Личного кабинета ЕРИП при осуществлении Клиентом соответствующих настроек;
автоматически из Личного кабинета ЕРИП на указанную Клиентом электронную почту направляется код подтверждения, который Клиент должен ввести в специальное поле.
11. В случае если в результате использования Личного кабинета ЕРИП Клиентом:
выявлено несоответствие фактических данных Клиента с данными, полученными из МСИ в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил, то Клиенту необходимо обратиться для обновления (актуализации) данных в обслуживающий банк;
выявлена причина, препятствующая использованию функционала Личного кабинета ЕРИП в части детализации по жилищно-коммунальным услугам (далее – ЖКУ), то Клиенту необходимо обратиться в организацию, осуществляющую учет, расчет и начисление ЖКУ.
12. С использованием Номера плательщика ЕРИП Клиент может совершать платежи посредством АИС «Расчет» в пунктах совершения платежей расчетных и платежных агентов ЕРИП, в которых предусмотрена возможность ввода Номера плательщика ЕРИП, который сформирован Клиенту в Личном кабинете ЕРИП.
13. В Личном кабинете ЕРИП Клиенту предоставляются функциональные возможности получения информации об услугах и платежах ЕРИП из АИС «Расчет» и АИС «Расчет-ЖКУ», и других автоматизированных информационных систем, а также иные возможности, определяемые ОАО «НКФО «ЕРИП», перечень которых размещается на Сайте.
14. Информирование Клиентов в рамках Личного кабинета ЕРИП о функционале Личного кабинета ЕРИП осуществляется путем отправки ОАО «НКФО «ЕРИП» сообщений всем Клиентам в специальный раздел Личного кабинета ЕРИП. Данные сообщения являются системными сообщениями и доступны Клиенту для просмотра:
в периоде, который настраивается при отправке данных сообщений;
независимо от настройки получения Клиентом сообщений в Личном кабинете ЕРИП, указанных в пункте 15 настоящих Правил.
Уведомление Клиентов на электронную почту и (или) чат-боты мессенджеров (Viber, Telegram) о направлении системных сообщений не осуществляется, системные сообщения не хранятся после просмотра Клиентом.
15. Информирование Клиента в рамках Личного кабинета ЕРИП об услугах, добавленных Клиентом в Личный кабинет ЕРИП, а также об оплате, о выставленных требованиях на оплату и других действиях Клиента в Личном кабинете ЕРИП, может осуществляться путем отправки ОАО «НКФО «ЕРИП» сообщений Клиенту на электронную почту и (или) чат-боты мессенджеров (Viber, Telegram) при осуществлении Клиентом соответствующих настроек в Личном кабинете ЕРИП.
Отправка сообщений, указанных в части первой настоящего пункта, осуществляется автоматически:
о выставленных производителями услуг ЕРИП требованиях на оплату и необходимости совершить платеж – ежедневно с 9:00 до 21:00 часов (Минское время);
о входе в Личный кабинет ЕРИП и других действиях Клиента в Личном кабинете ЕРИП – круглосуточно.
16. Доступ Клиента к Личному кабинету ЕРИП осуществляется 24 часа в сутки 7 дней в неделю (за исключением времени проведения плановых и регламентных работ с оборудованием и программным обеспечением МСИ и (или) Личного кабинета ЕРИП) с использованием Устройства Клиента при наличии доступа к сети Интернет.
17. Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает подключение Устройства к сети Интернет, а также обеспечивает его защиту от несанкционированного доступа и вредоносного программного обеспечения.
18. Сайт Личного кабинета ЕРИП осуществляет автоматизированную обработку статистической и аналитической информации о предпочтениях Клиента, демографических и географических данных Клиента и его поведении на сайте Личного кабинета ЕРИП с использованием метрической програмы Google Analytics. Полученные данные анализируются ОАО «НКФО «ЕРИП» с целью улучшения сервиса и понимания какими услугами интересуется Клиент.
Использование Клиентом Личного кабинета ЕРИП означает согласие Клиента, данное ОАО «НКФО «ЕРИП» на автоматизированную обработку данных, указанных в части первой настоящего пункта.
19. Информационная поддержка Клиентов при использовании Личного кабинета ЕРИП осуществляется ОАО «НКФО «ЕРИП» по телефону Контакт- центра номер 141 (только для звонков на территории Республики Беларусь) и (или) посредством электронной почты lk@raschet.by.
20. Согласие на обработку данных в Личном кабинете ЕРИП (далее – Согласие) действительно в течении 5 лет с момента предоставления и может быть отозвано Клиентом самостоятельно в Личном кабинете ЕРИП в течении срока действия Согласия, при этом из Личного кабинета ЕРИП удаляются добавленные услуги и платежи ЕРИП, а также настроенные по ним сообщения, указанные в пункте 15 настоящих Правил (при наличии), а также удаляется УЗ.
В случае, если Клиент отозвал Согласие, а затем решил вновь воспользоваться Личным кабинетом ЕРИП, то ему необходимо выполнить повторную регистрацию в Личном кабинете ЕРИП и заново добавить услуги и платежи ЕРИП в Личный кабинет ЕРИП, осуществить настройки информирования (при необходимости).
21. ОАО «НКФО «ЕРИП» за 90 (девяносто) календарных дней до истечения срока действия Согласия информирует Клиента об истечении срока Согласия и необходимости предоставить новое Согласие (при наличии возможности осуществляется информирование по электронной почте или в мессенджеры, если по ним Клиентом настроено получение сообщений).
22. Клиент имеет право:
22.1. получить доступ к Личному кабинету ЕРИП в соответствии с условиями настоящих Правил;
22.2. использовать полученную в Личном кабинете ЕРИП информацию по своему усмотрению.
22.3. аутентифицироваться в Личном кабинете ЕРИП посредством МСИ в соответствии с условиями настоящих Правил и Правил использования МСИ.
22.4. получать у ОАО «НКФО «ЕРИП» информацию по вопросам функционирования Личного кабинета ЕРИП;
22.5. отозвать предоставленное при регистрации (аутентификации) Согласие, прекратив тем самым использование Личного кабинета ЕРИП.
23. ОАО «НКФО «ЕРИП» имеет право:
23.1. в одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящих Правил в порядке, предусмотренном пунктом 31 настоящих Правил;
23.2. в одностороннем порядке без предварительного извещения Клиента приостанавливать (блокировать) использование Личного кабинета ЕРИП в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, а также в случае:
нарушения Клиентом условий настоящих Правил – на срок до устранения Клиентом выявленных нарушений;
наличия обстоятельств, выявления фактов и признаков нарушения информационной безопасности – на срок до выяснения этих обстоятельств и (или) устранения выявленных нарушений;
наличия обстоятельств, дающих основания полагать, что Личный кабинет ЕРИП используется не Клиентом – на срок до выяснения этих обстоятельств;
возникновения технических неисправностей – на срок до их устранения;
замены, ремонта, технического обслуживания оборудования и иных работ, а также при модификации программного обеспечения, используемых ОАО «НКФО «ЕРИП» в Личном кабинете ЕРИП и (или) МСИ – на срок до 72 (семидесяти двух) часов;
23.3. в одностороннем порядке без предварительного извещения Клиента отказаться от исполнения условий настоящих Правил путем закрытия доступа к Личному кабинету ЕРИП в случаях:
прекращения ОАО «НКФО «ЕРИП» деятельности по оказанию услуг в Личном кабинете ЕРИП;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;
23.4. присваивать Клиенту при его регистрации в Личном кабинете ЕРИП Номер плательщика ЕРИП, который может использоваться Клиентом при осуществлении платежей ЕРИП;
23.5. изменять в любой момент по своему усмотрению набор функциональных возможностей, способов аутентификации, предоставляемых в Личном кабинете ЕРИП, а также порядок их выполнения;
23.6. информировать Клиентов о событиях, касающихся функционирования Личного кабинета ЕРИП путем отправки системных сообщений (пункт 14 настоящих Правил);
23.7. размещать на Сайте инструкцию по работе в Личном кабинете ЕРИП с описанием экранных форм Личного кабинета ЕРИП и функциональных возможностей;
23.8. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и настоящими Правилами.
24. Клиент обязан:
24.1. выполнять условия настоящих Правил и требований безопасности и конфиденциальности при использовании Личного кабинета ЕРИП;
24.2. в случае выявления несоответствия данных в Личном кабинете ЕРИП или причины, препятствующей использованию функционала Личного кабинета ЕРИП в части ЖКУ, выполнить действия, указанные в пункте 11 настоящих Правил;
24.3. незамедлительно уведомить ОАО «НКФО «ЕРИП», если Клиенту стало известно о незаконном доступе третьих лиц в его Личный кабинет ЕРИП;
24.4. внимательно изучать выводимую на экран Устройства информацию, выбирать действия предлагаемых вариантов в соответствии со своими намерениями и внимательно проверять правильность вводимой информации;
24.5. проверять на Сайте информацию об изменении и (или) дополнении условий настоящих Правил;
24.6. не использовать Личный кабинет ЕРИП для целей, противоречащих законодательству Республики Беларусь, а также для целей причинения вреда и ущерба ОАО «НКФО «ЕРИП» и третьим лицам;
24.7. иметь Устройство, оборудование и (или) программное обеспечение, необходимое для доступа к Личному кабинету ЕРИП, если аутентификация осуществляется способом, требующим их наличие.
25. ОАО «НКФО «ЕРИП» обязано:
25.1. предоставить Клиенту доступ в Личный кабинет ЕРИП в соответствии с настоящими Правилами;
25.2. принимать к исполнению действия Клиента, совершенные с использованием соответствующих клавиш подтверждения или отправки, а также иных подобных клавиш, предусмотренных в формах Личного кабинета ЕРИП;
25.3.принимать необходимые организационные и технические меры для обеспечения конфиденциальности и целостности данных о Клиенте в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области информации, информатизации и защиты информации;
25.4. предварительно уведомлять Клиентов путем размещения информации на Сайте о перерывах в работе МСИ и (или) Личного кабинета ЕРИП на срок свыше 72 (семидесяти двух) часов, связанных с заменой, ремонтом, техническим обслуживанием оборудования и иными работами, а также при модификации программного обеспечения, используемого ОАО «НКФО «ЕРИП» в Личном кабинете ЕРИП;
25.5. размещать информацию на Сайте об изменениях и дополнениях настоящих Правил в сроки, определенные в пункте 32 настоящих Правил;
25.6. размещать на Сайте информацию для Клиентов о порядке использования Личного кабинета ЕРИП;
25.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и настоящими Правилами.
26. За нарушение обязательств по настоящим Правилам Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
27. Стороны не несут ответственности за ущерб, причиненный другой стороне ненадлежащим исполнением обязательств по настоящим Правилам, если такое ненадлежащее исполнение обязательств было вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе сбоями в работе систем телекоммуникаций, решениями государственных органов Республики Беларусь, наводнениями, пожаром, землетрясениями и другими стихийными бедствиями, военными действиями и т.п.
28. ОАО «НКФО «ЕРИП» не несет ответственность:
28.1. за возникновение сбоев и иных ситуаций, препятствующих оказанию услуг в Личном кабинете ЕРИП по независящим от ОАО «НКФО «ЕРИП» обстоятельствам;
28.2. за использование данных Клиента, хранящейся в Личном кабинете ЕРИП, третьими лицами в случае, если Клиент в результате умысла или по неосторожности предоставил доступ к ним третьим лицам либо утрату данных и (или) аутентификационных факторов Клиента в результате работы вредоносных программ на Устройстве, которое использует Клиент для доступа в Личный кабинет ЕРИП и за вызванные этим последствия и любые убытки, причиненные Клиенту;
28.3. за некачественное оказание Клиенту услуг в Личном кабинете ЕРИП по причинам, связанным с нарушением работоспособности компьютерной сети ОАО «НКФО «ЕРИП» или сети Интернет, а также за качество услуг, предоставляемых мобильными операторами и компаниями, обеспечивающими доступ в сеть Интернет, а также за кражу, повреждение или утрату конфиденциальной информации Клиента в результате работы вредоносных программ на Устройстве, которое Клиент использует для доступа к Личному кабинету ЕРИП, и за вызванные этим последствия;
28.4. за отсутствие возможности использования способа Биометрической аутентификации с учетом физиологических особенностей Клиента и технических особенностей используемых Клиентом Устройств.
29. Клиент несет ответственность за:
29.1. использование Личного кабинета ЕРИП в соответствии с условиями настоящих Правил;
29.2. обеспечение сохранности и конфиденциальности данных Клиента, используемых им для аутентификации в Личном кабинете ЕРИП, а также за убытки, которые могут возникнуть в результате несоблюдения им требований по обеспечению сохранности и конфиденциальности таких данных;
29.3. за незаконный доступ третьих лиц к информации и услугами Личного кабинета ЕРИП в результате умысла или неосторожности самого Клиента и за все вызванные таким незаконным доступом последствия;
29.4. соблюдение требований безопасности при использовании Личного кабинета ЕРИП, а также убытки и (или) иные последствия, возникшие в результате несоблюдения Клиентом Политики конфиденциальности дистанционных сервисов ОАО «НКФО «ЕРИП» и Памятки по безопасному использованию дистанционных сервисов ОАО «НКФО «ЕРИП».
29.5. за использование Клиентом неконтролируемого ОАО «НКФО «ЕРИП» программного обеспечения на Устройстве, в том числе которое предоставляет техническую возможность использовать контролируемые таким программным обеспечением биометрические данные и (или) аутентификационные факторы.
30. Настоящие Правила считаются принятыми Клиентом на неопределенный срок и действуют до момента закрытия Клиентом в МСИ доступа к Личному кабинету ЕРИП либо блокировки учетной записи Клиента в МСИ или закрытия сервиса Личный кабинет ЕРИП.
31. Внесение ОАО «НКФО «ЕРИП» изменений и (или) дополнений в настоящие Правила и (или) изменений и (или) дополнение иных форм документов Личного кабинета ЕРИП осуществляется путем размещения на Сайте новой редакции Правил и (или) иных форм документов Личного кабинета ЕРИП до вступления их в силу, о чем Клиент предварительно оповещается через Сайт. Новая редакция Правил и (или) иных форм документов Личного кабинета ЕРИП публикуется не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты изменений и (или) дополнений.
32. Соглашение Сторон по изменению настоящих Правил достигается в следующем порядке:
32.1. ОАО «НКФО «ЕРИП» уведомляет Клиента об изменении настоящих Правил в порядке, предусмотренном пунктом 31 настоящих Правил и данное уведомление является одновременно офертой об изменении настоящих Правил и (или) иных форм документов Личного кабинета ЕРИП;
32.2. согласие Клиента на изменение настоящих Правил (акцепт оферты) и (или) иных форм документов Личного кабинета ЕРИП считается полученным, если в течение 1 (одного) календарного дня с даты вступления в силу новой редакции Правил и (или) иных форм документов Личного кабинета ЕРИП Клиент не совершит действия по отзыву Согласия на обработку данных в Личном кабинете ЕРИП путем выбора соответствующего пункта меню.
33. Все разногласия и споры по настоящим Правилам разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения договоренности споры рассматриваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
ОАО «НКФО «ЕРИП»
220007, ул. Толстого, д. 6, комн. 303, г. Минск, Республика Беларусь
BIC SSISBY25, УНП 807000268
Настоящая Политика конфиденциальности дистанционных сервисов ОАО «НКФО «ЕРИП» (далее – Политика конфиденциальности) определяет общие условия сбора, обработки и хранения данных о резидентах Республики Беларусь: физических лицах, достигших шестнадцатилетнего возраста, юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, адвокатах и нотариусах (далее – клиенты), данные о которых предоставлены в межбанковскую систему идентификации (далее – МСИ) в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18.04.2019 No 148 «О цифровых банковских технологиях» (далее – Указ No 148), при предоставлении дистанционных сервисов ОАО «НКФО «ЕРИП».
В настоящей Политике конфиденциальности используются термины и определения, определенные Указом No 148 и иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь в области функционирования единого расчетного и информационного пространства Республики Беларусь (далее – ЕРИП) и МСИ, термин «резидент» используется в значении, определенном Законом Республики Беларусь от 30.06.2014 No 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон о предотвращении легализации доходов).
В случае изменения законодательства Республики Беларусь настоящая Политика конфиденциальности, до внесения в нее соответствующих изменений и дополнений, применяется в части не противоречащей законодательству Республики Беларусь.
Предоставление ОАО «НКФО «ЕРИП» дистанционных сервисов клиентам осуществляется в соответствии с Правилами использования соответствующих дистанционных сервисов, в рамках которых происходит обмен информацией и совершение действий посредством сети Интернет. Использование клиентом дистанционных сервисов ОАО «НКФО «ЕРИП» означает согласие клиента с настоящей Политикой конфиденциальности.
Перечень данных, хранящихся в соответствующих дистанционных сервисах ОАО «НКФО «ЕРИП», различается в зависимости от услуг, предоставляемых посредством дистанционного сервиса.
Данные, хранящиеся в МСИ, состоят из:
данных, которые предоставляются банками Республики Беларусь, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, ОАО «Банк Развития Республики Беларусь» (далее – Банки) в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области МСИ (перечень данных, предоставляемых Банком, определен Законом о предотвращении легализации доходов и нормативными актами Национального банка Республики Беларусь в области МСИ);
авторизационных данных, биометрических данных и характеристик, которые предоставляются (вводятся) клиентом самостоятельно;
технических данных, которые собираются в процессе использования клиентом дистанционных сервисов посредством МСИ (IP-адрес, сведения об устройстве, с которого осуществляется доступ, сведения о платформе и т.д.).
Данные, хранящиеся в иных дистанционных сервисах ОАО «НКФО «ЕРИП», состоят из данных, полученных с согласия клиента при регистрации (аутентификации) в данном дистанционном сервисе посредством МСИ, технических данных, которые собираются в процессе использования клиентом дистанционных сервисов посредством МСИ (IP-адрес, сведения об устройстве, с которого осуществляется доступ, сведения о платформе и т.д.) и иных данных, которые клиент самостоятельно предоставляет (вводит) для получения услуг в дистанционном сервисе.
Основанием для сбора технических данных в дистанционных сервисах ОАО «НКФО «ЕРИП» является необходимость обеспечения доступности и безопасности сайтов данных сервисов.
Данные клиентов, предоставивших согласие и акцептовавших Правила использования соответствующих дистанционных сервисов ОАО «НКФО «ЕРИП», могут использоваться ОАО «НКФО «ЕРИП» для:
предоставления дистанционных сервисов, в том числе отправки клиенту соответствующих подтверждений (активаций) на адрес электронной почты, sms-сообщений на номер мобильного телефона или сообщений в мессенджер;
представления клиенту обратной связи, в том числе информации об оказываемых услугах (сервисах) в рекламных и маркетинговых целях;
иных целях, необходимых для исполнения ОАО «НКФО «ЕРИП» обязательств перед клиентом или в силу законодательства Республики Беларусь.
Клиенты вправе ознакомиться с перечнем данных, хранящихся в соответствующем дистанционном сервисе ОАО «НКФО «ЕРИП», а также воспользоваться иными правами, в том числе осуществить блокирование своих данных в МСИ в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области МСИ и условий, определенных в соответствующих Правилах использования дистанционного сервиса.
Пользуясь дистанционными сервисами ОАО «НКФО «ЕРИП», клиент безоговорочно принимает настоящую Политику конфиденциальности, а также иные документы ОАО «НКФО «ЕРИП», относящиеся к предмету взаимоотношений сторон и размещенные на корпоративном сайте ОАО «НКФО «ЕРИП».
При использовании клиентом дистанционных сервисов ОАО «НКФО «ЕРИП» получает информацию о переходах между разделами (экранами) дистанционных сервисов, о периоде использования указанных сервисов и об ошибках (сбоях) при их использовании.
ОАО «НКФО «ЕРИП» с целью улучшения дистанционных сервисов может использовать в своих дистанционных сервисах метрические программы (например, Яндекс.Метрика, Google Analytics), позволяющие получать статистическую и аналитическую информацию о предпочтениях клиентов, демографических и географических данных клиентов, и их поведении на сайтах дистанционных сервисов (информация об этом указывается в Правилах использования соответствующего дистанционного сервиса ОАО «НКФО «ЕРИП»).
ОАО «НКФО «ЕРИП»:
предоставляет данные о клиентах из МСИ Национальному банку, Банкам, иным лицам, осуществляющим финансовые операции (далее – пользователи МСИ), а также государственным органам (в рамках выполнения функций, определенных законодательством Республики Беларусь) при наличии согласия клиента, кроме случаев, установленных законодательными актами в отношении предоставления таких данных государственным органам, иным уполномоченным лицам;
осуществляет верификацию данных, предоставленных физическими лицами, пользователям МСИ, государственным органам и иным юридическим лицам, определенным законодательством Республики Беларусь в области МСИ, с данными, хранящимися в МСИ, при наличии согласия клиента;
предоставляет пользователям МСИ, государственным органам и иным юридическим лицам, определенным законодательством Республики Беларусь в области МСИ, а также использует в своих дистанционных сервисах, подключенных к способу аутентификации с использованием биометрических данных, положительный результат сравнения предъявленных физическим лицом биометрических данных в процессе биометрической аутентификации с биометрическими данными, зарегистрированными в МСИ, при наличии согласия клиента на обработку биометрических данных;
осуществляет иное использование данных клиентов при наличии согласия клиента.
ОАО «НКФО «ЕРИП» без разрешения клиента не публикует и не раскрывает данные клиента за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, а также случаев выявления, пресечения или иного воспрепятствования мошенничеству, направленному на нарушение безопасности данных.
Обезличенные данные о клиентах (общие статистические данные) могут предоставляться ОАО «НКФО «ЕРИП» партнерам для проведения мероприятий, направленных на повышение лояльности клиентов, а также маркетинговых исследований и иных мероприятий подобного рода.
Биометрические данные клиента, полученные ОАО «НКФО «ЕРИП» в процессе их регистрации в МСИ и в процессе биометрической аутентификации, а также биометрические данные, предоставленные Банками в МСИ, не предоставляются пользователям МСИ, а также не предоставляются клиенту для ознакомления (просмотра, прослушивания и т.п.) в МСИ.
ОАО «НКФО «ЕРИП» принимает необходимые организационные и технические меры для обеспечения конфиденциальности и целостности данных о клиентах в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области информации, информатизации и защиты информации.
ОАО «НКФО «ЕРИП» своевременно производит оценку соответствия средств защиты информации требованиям законодательства Республики Беларусь в области информации, информатизации и защиты информации.
Клиент должен:
соблюдать настоящую Политику конфиденциальности;
хранить втайне и не передавать третьим лицам данные учетной записи (имя пользователя (логин), пароль, в том числе получаемые временные и динамические пароли для аутентификации), сертификат ГосСУОК и параметры аутентификации в дистанционных сервисах);
незамедлительно информировать ОАО «НКФО «ЕРИП» о подозрении использования его учетной записи и параметров аутентификации или сертификата ГосСУОК третьими лицами;
для обеспечения конфиденциальности вводимой информации использовать устройства с работающими системами защиты;
не соглашаться на предложение браузера сохранить пароль для последующего автоматического входа;
после завершения сеанса работы всегда выходить из дистанционного сервиса;
внимательно изучать и проверять правильность вводимой информации; деактивировать автоматическое подключение своих устройств к открытым Wi-Fi точкам;
использовать только официальные чат-боты в мессенджерах ОАО «НКФО «ЕРИП», которые указаны в дистанционных сервисах;
В качестве имени пользователя (логина) может использоваться:
идентификационный (личный) номер (из документа, удостоверяющего личность клиента в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе биометрического документа, удостоверяющего личность клиента в Республике Беларусь);
номер мобильного телефона, обслуживаемый оператором мобильной связи Республики Беларусь;
Статический пароль должен соответствовать следующим требованиям:
длина пароля не менее 8 символов;
в обязательном порядке должны присутствовать цифры (0-9);
в обязательном порядке должны присутствовать буквы верхнего регистра (латинского (A-Z) и (или) кириллического алфавита (А-Я);
в обязательном порядке должны присутствовать буквы нижнего регистра (латинского (a-z) и (или) кириллического алфавита (а-я).
Все предложения и вопросы клиенты должны направлять в Контакт-центр ОАО «НКФО «ЕРИП» на электронный адрес info@raschet.by или по телефону 141 (только для звонков на территории Республики Беларусь). Также для направления запросов клиенты могут использовать форму обратной связи на корпоративном сайте ОАО «НКФО «ЕРИП».
При направлении запроса в ОАО «НКФО «ЕРИП» предоставленные клиентом в запросе данные и информация сохраняются ОАО «НКФО «ЕРИП» для обратной связи с клиентом и обработки поступившего запроса (у клиента может быть запрошена дополнительная информация для предоставления консультации) в течении срока, определенного локальными документами ОАО «НКФО «ЕРИП». Если запрос, по которому клиент обратился, находится вне сферы компетенции ОАО «НКФО «ЕРИП», передача запроса и данных клиента пользователям МСИ, государственным органам и иным юридическим лицам, определенным законодательством Республики Беларусь в области МСИ, или другим партнерам ОАО «НКФО «ЕРИП» при соблюдении требований защиты персональных данных может осуществляться без согласия клиента, если есть основания, что передача данных в целях ответа на запрос соответствует интересам клиента.
ОАО «НКФО «ЕРИП» размещает настоящую Политику конфиденциальности на своем корпоративном сайте https://raschet.by и в соответствующем дистанционном сервисе.
ОАО «НКФО «ЕРИП» вправе в одностороннем порядке вносить изменения и (или) дополнения в настоящую Политику конфиденциальности, при этом размещение новой редакции Политики конфиденциальности на корпоративном сайте ОАО «НКФО «ЕРИП» осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня до ее вступления в силу.
Клиент самостоятельно знакомится с настоящей Политикой конфиденциальности, размещенной на корпоративном сайте ОАО «НКФО «ЕРИП», а также следит за внесением изменений и (или) дополнений в настоящую Политику конфиденциальности.
ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» (далее – ОАО «НКФО «ЕРИП») предоставляет резидентам Республики Беларусь: физическим лицам, достигшим четырнадцатилетнего возраста, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, адвокатам и нотариусам (далее – клиенты), данные о которых предоставлены в межбанковскую систему идентификации (далее – МСИ) следующие дистанционные сервисы:
1. МСИ, который включает в себя доступ в Личный кабинет МСИ и (или) возможность аутентификации посредством МСИ в информационные системы, подключенные к МСИ (далее – ИС);
2. Личный кабинет ЕРИП (только для клиентов – физических лиц), который является ИС, подключенной к МСИ.
Использование клиентами указанных дистанционных сервисов сопряжено с риском несанкционированного доступа к данным клиента с целью их получения и передачи неуполномоченным лицам.
Меры безопасности при использовании дистанционных сервисов
Для входа в Личный кабинет ЕРИП, Личный кабинет МСИ, ИС посредством МСИ могут использоваться только те способы аутентификации, которые указаны в Правилах использования соответствующих дистанционных сервисов .
Внимание! Если для регистрации или входа в Личный кабинет ЕРИП, Личный кабинет МСИ, ИС посредством МСИ вам предлагается ввести персональную информацию, отличную от указанной в Правилах регистрации соответствующего дистанционного сервиса или Правилах использования соответствующего дистанционного сервиса, это может указывать на мошенничество! В таких случаях необходимо немедленно прекратить попытку регистрации или входа в Личный кабинет ЕРИП, Личный кабинет МСИ, ИС посредством МСИ и срочно обратиться в службу поддержки ОАО «НКФО «ЕРИП» по адресу электронной почты info@raschet.by или по телефону 141 (только для звонков на территории Республики Беларусь).
Используйте только надежные и проверенные точки Wi-Fi. Не рекомендуется подключаться к популярным и/или бесплатным точкам доступа Wi-Fi, если вы не уверены в достоверности имени точки доступа.
Ни при каких обстоятельствах не передавайте третьим лицам данные для входа в Личный кабинет ЕРИП, Личный кабинет МСИ, ИС посредством МСИ, сертификат ГосСУОК и параметры аутентификации в дистанционных сервисах.
При работе с МСИ, Личным кабинетом ЕРИП всегда проверяйте, что установлено защищенное ssl-соединение с официальными сайтами сервисов:
https://ioauth.raschet.by/client/;
https://oauth.raschet.by/client/;
https://legal.raschet.by/client/;
На устройствах, которые вы используете для работы с Личным кабинетом ЕРИП, Личным кабинетом МСИ, ИС посредством МСИ:
– используйте современное антивирусное программное обеспечение и следите за его регулярным обновлением;
– регулярно выполняйте антивирусную проверку для своевременного обнаружения вредоносных программ;
– своевременно устанавливайте обновления операционной системы, рекомендуемые компанией-производителем;
– используйте дополнительное лицензионное программное обеспечение, позволяющее повысить уровень защиты вашего устройства;
– используйте персональные межсетевые экраны, программы поиска шпионских компонент, программы защиты от «СПАМ» - рассылок и пр.;
– завершение работы в дистанционных сервисах осуществляйте выбирая соответствующий пункт меню.
Шаг 1
Зайти в Личный кабинет МСИ по логину и паролю, если регистрация была произведена ранее, либо пройти регистрацию.
Шаг 2
Выбрать вкладку «Биометрические данные» и ознакомиться с рекомендациями по созданию биометрических шаблонов.
Шаг 3
В графе «Я принимаю условия Согласия на обработку биометрических данных» сделать отметку и нажать кнопку «Зарегистрировать биометрические шаблоны».
Шаг 4
Осуществить регистрацию биометрического шаблона лица. Необходимо дать разрешение интернет-браузеру на использование камеры. В появившемся окне сопоставить свое лицо с отображаемым контуром, после чего нажать на кнопку «Сделать снимок». В случае возникновения ошибки (например, фотография недостаточного качества) необходимо повторить попытку и сделать новый снимок.
Шаг 5
Осуществить регистрацию биометрических шаблонов голоса. Для регистрации биометрического шаблона голоса необходимо произнести 3 контрольных фразы (из 10 неповторяющихся цифр), отображаемых поочередно в прямом, обратном и случайном порядке. Каждую аудиозапись необходимо сохранить.
Шаг 6
Отображается окно, содержащее информацию об успешной сдаче биометрических шаблонов.
Я, являясь плательщиком в рамках единого расчетного и информационного пространства Республики Беларусь (далее – ЕРИП), даю согласие оператору обработки персональных данных ОАО «НКФО «ЕРИП», юридический адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толстого, д. 6, 3 этаж, ком. 303 на обработку (включая сбор, систематизацию, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование и удаление) следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, идентификационный (личный) номер из документа, удостоверяющего личность, контактные данные (e-mail и (или) номер телефона при наличии) с целью идентификации и аутентификации меня посредством межбанковской системы идентификации (далее – МСИ) для предоставления мне в Личном кабинете ЕРИП информации об оплачиваемых мной услугах и платежах ЕРИП.
Подтверждаю, что проинформирован (проинформирована) о порядке получения информации об оплачиваемых мной услугах и платежах ЕРИП и имеющейся возможности отзыва в электронном виде настоящего согласия посредством Личного кабинета ЕРИП на основании положений Закона Республики Беларусь «О защите персональных данных».
Данное согласие предоставляется в электронном виде в процессе регистрации (аутентификации) в Личном кабинете ЕРИП и действует в течение 5 (пяти) лет с даты его предоставления (но не более, чем срок действия моего согласия на предоставление, верификацию данных из МСИ и иное использование данных), либо до момента отзыва мной данного согласия.